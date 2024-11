Estudo indica que lavar narinas com soro fisiológico reduz sintomas gripais em crianças Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 12/11/2024 - 12h10 (Atualizado em 13/11/2024 - 01h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um estudo realizado na Escócia com 407 crianças de até seis anos revelou que o uso de gotas de água salgada no nariz pode diminuir a duração dos resfriados e reduzir a necessidade de outros medicamentos. Apresentada no Congresso Anual da Sociedade Respiratória Europeia, a pesquisa mostrou também que a solução salina ajuda a diminuir a transmissão da doença entre as crianças. Os especialistas recomendam que a solução seja preparada em casa e utilizada apenas com orientação médica, a fim de evitar lesões nas narinas e garantir a eficácia do tratamento.

Nosso Whatsapp: https://falabrasil.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Fala Brasil: http://r7.com/ZOTL

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/fala_brasil/

TikTok: https://www.tiktok.com/@falabrasil

‌



Threads: https://www.threads.net/@falabrasil

Facebook: https://www.facebook.com/falabrasil/

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/fala-brasil

#FalaBrasil #MarianaGodoy #EduardoRibeiro

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.