Estudo indica que Brasil pode se tornar inabitável em 50 anos; entenda

O tempo seco afeta várias regiões do Brasil, aumentando os focos de incêndio. No Pantanal, as queimadas são as maiores desde o início do monitoramento há 26 anos. Um estudo da Nasa indicou que algumas áreas do Brasil podem se tornar inabitáveis em até 50 anos, caso nada seja feito em relação às mudanças climáticas. O estudo utilizou imagens de satélites para projeções relacionadas à temperatura e umidade nas últimas décadas. As regiões costeiras e o Norte do Brasil estão entre aquelas identificadas como críticas por altas temperaturas combinadas com alta umidade que podem inviabilizar a sobrevivência humana.

