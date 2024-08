Estudo diz que mortes por calor devem aumentar na Europa Aclr|Do canal Record News no YouTube 22/08/2024 - 18h15 (Atualizado em 23/08/2024 - 01h16 ) ‌



Um estudo cientifico publicado por uma das mais prestigiadas revistas científicas do mundo apontou que o número de mortes causadas por ondas de calor deve aumentar na Europa. O relatório analisou estatísticas entre os anos de 1991 e 2020 e fez uma simulação até o final do século. No período analisado, cerca de quarenta e quatro mil pessoas morreram por causa das altas temperaturas, enquanto 364 mil pessoas foram a óbito por causa do frio. Isso corresponde a 8,3 mortes por frio para cada morte por calor.

