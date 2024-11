Estudo de demanda e viabilidade da nova Ferroeste é apresentado para lideranças Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 24/10/2024 - 11h36 (Atualizado em 25/10/2024 - 01h34 ) twitter

Foi apresentado o estudo de soluções técnicas e econômicas da nova Ferroeste, que ligará Chapecó a Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Este projeto é uma das grandes bandeiras do Grupo ND, que defende a recuperação das ferrovias para melhorar a infraestrutura catarinense. O repórter Geovan Petry traz os detalhes dessa iniciativa crucial ao vivo.

