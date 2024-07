Estudo comprova eficácia de medicamento contra o câncer de pulmão aprovado pela Anvisa

Aclr |Do canal Record News no YouTube

Um novo estudo comprovou a eficiência de um medicamento para o tratamento do câncer de pulmão. A droga, desenvolvida para uma forma específica da doença, conseguiu impedir o avanço das células cancerígenas. 296 pessoas participaram do estudo: metade teve acesso ao novo medicamento, enquanto o outro grupo usou o tratamento convencional. O remédio, que leva o nome de Lorlatinibe, se liga à proteína chamada ALK, presente nas células do tumor, impedindo que essas células cresçam e se espalhem.

