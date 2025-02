Estudo aponta que redes sociais lucram com anúncios falsos Aclr|Do canal Record News no YouTube 07/02/2025 - 16h00 (Atualizado em 08/02/2025 - 01h12 ) twitter

Um estudo da Universidade Federal do Rio de Janeiro apontou que as redes sociais ganham dinheiro com anúncios falsos, que divulgam mentiras sobre a cobrança de taxas sobre o Pix. A empresa Meta foi procurada, mas ainda não respondeu. Flávio D'Urso, advogado especialista em crimes digitais explica sobre o assunto.

