Estudo aponta que alunos da rede pública de ensino leem mais devagar Aclr|Do canal Record News no YouTube 02/08/2024 - 17h45 (Atualizado em 03/08/2024 - 01h19 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Um estudo realizado em conjunto por universidades norte-americanas e a Fundação Getúlio Vargas chegou a conclusão de que estudantes de escolas privadas brasileiras leem bem mleitura dinamicaais rápido do que os alunos de escolas públicas. A pesquisa considerou quase oito mil áudios de leitura de alunos do segundo ao 5º do ensino fundamental para estabelecer a velocidade e a precisão de leitura. Para entender o assunto, conversamos com o Américo Amorim, fundador da empresa de inovação em educação Escribo e pesquisador associado à Universidade de Nova Iorque.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

Publicidade

TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

Publicidade

X: https://www.x.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.