Estudo alerta sobre consumo de líquidos durante as refeições

O Fala Brasil apresenta um estudo sobre o consumo de líquidos durante as refeições. A pesquisa indicou que 75% das pessoas costumam ingerir bebidas enquanto se alimentam. O hábito é comum entre trabalhadores no horário do almoço. Especialistas alertaram que a ingestão excessiva de líquido junto com os alimentos pode prejudicar a digestão e levar ao refluxo. As recomendações incluem consumir pequenas quantidades de água se houver sede intensa e evitar se reclinar logo após as refeições.

