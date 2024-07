Aclr |Do canal Hoje em Dia no YouTube

Estudantes são investigados por produção de imagens falsas com inteligência artificial

‌



Estudantes no Rio de Janeiro, acusados de criar imagens falsas de colegas nuas com o auxílio de inteligência artificial, tiveram seus celulares e computadores apreendidos. A investigação abrange um total de 16 adolescentes envolvidos no caso.

