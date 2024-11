Estudantes são expulsas de escola em Criciúma após vídeo com expressões racistas Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 20/11/2024 - 10h51 (Atualizado em 21/11/2024 - 01h15 ) twitter

As alunas investigadas por envolvimento em um ato de racismo em Criciúma foram expulsas da escola onde estudavam. O caso, que ganhou repercussão na última semana, ocorreu após as estudantes gravarem um vídeo em que utilizavam expressões racistas. A denúncia foi imediatamente registrada, e a direção da instituição de ensino tomou a decisão de afastá-las, afirmando que atitudes como essas são incompatíveis com os valores da escola. O episódio gerou uma discussão sobre a importância da educação antirracista e das medidas que as escolas devem adotar para prevenir e combater esse tipo de comportamento. As autoridades seguem investigando o caso, e a escola se comprometeu a implementar ações educativas para conscientizar os alunos sobre o respeito à diversidade.

