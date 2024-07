Estudantes relatam possível intoxicação alimentar após consumir refeições | Balanço Geral Manhã

Aclr |Do canal TV Paranaíba no YouTube

Aproximadamente 60 estudantes da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) relataram mal-estar, diarreia e vômito após consumirem refeições no Restaurante Universitário (RU) da instituição. As informações foram inicialmente compartilhadas em um grupo de mensagens sobre as filas do RU no aplicativo de mensagens.

Em nota oficial, a UFU informou que está ciente das denúncias e que já iniciou as investigações. A empresa responsável pela prestação do serviço de alimentação no RU também foi notificada e amostras dos alimentos foram coletadas para análise. A Vigilância Sanitária Municipal e a Vigilância Epidemiológica também estão acompanhando o caso.

