Estudantes podem se candidatar a mais de 2.000 vagas de estágio no RJ Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 27/08/2024 - 19h22 (Atualizado em 28/08/2024 - 01h31 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Entre hoje (27) e amanhã (28), estudantes do Rio de Janeiro podem se candidatar para vagas de estágio em todo o estado. A ação ocorre no centro da capital fluminense, na estação Carioca do metrô. 2.200 oportunidades estão disponíveis para alunos de diferentes cursos superiores. Somente estudantes a partir do segundo período da faculdade podem se candidatar.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

‌



Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

‌



#JornaldaRecord #Jornalismo #RECORD

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.