Estudantes estão ansiosos para o segundo dia de prova do ENEM 07/11/2024 - 17h12

no próximo domingo, dia 10 de novembro, estudantes de todo o país participarão da segunda etapa do ENEM. Em Campos, norte fluminense, a semana está intensa para muitos candidatos que se dedicaram bastante para o exame, ao longo do ano .

