Estudantes cadastrados no programa Pé-de-Meia começam a receber o benefício de R$ 200 26/08/2024 - 21h25



Estudantes de escolas públicas cadastrados no programa Pé-de-Meia começam a receber hoje a primeira parcela do benefício. O valor é de R$ 200 e vai ser pago a alunos do ensino médio até o dia 2 de setembro. Os estudantes precisam estar inscritos no governo federal e no programa. Também devem ter renda familiar de até um salário mínimo por pessoa. A frequência nas aulas precisa ser de, no mínimo, 80%.

‌



‌



‌



