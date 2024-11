Estudantes aguardam reta final para chegada do Enem 2024 Aclr|Do canal RecordTV Minas no YouTube 31/10/2024 - 10h21 (Atualizado em 01/11/2024 - 01h34 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

#RecordMinas

Com as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) se aproximando, estudantes de todo o Brasil entram na fase final de preparação. O exame, que é a principal porta de entrada para o ensino superior no país, será aplicado em duas etapas: no próximo domingo, 3 de novembro, e no domingo seguinte, dia 10. Quase 4,5 milhões de inscritos devem realizar as provas, que cobrem áreas como ciências, linguagens, matemática e redação.

Inscreva-se no canal da Record Minas: https://www.youtube.com/recordtvminas

Acompanhe a Record Minas nas redes sociais:

‌



Instagram: www.instagram.com/recordminas

Twitter: www.twitter.com/recordtvminas

‌



Facebook: www.facebook.com/recordtvminas

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.