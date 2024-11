Estudante de psicologia morre após bater moto contra caminhonete no interior de Goiás Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 22/11/2024 - 13h19 (Atualizado em 23/11/2024 - 02h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um estudante de psicologia morreu ao colidir sua moto com uma picape em Jataí (GO). O acidente ocorreu quando Eduardo Castanheira, 26 anos, retornava do trabalho e estava próximo à sua residência. Ele morreu no local. A motorista da picape deixou a cena sem prestar socorro e foi identificada por estar utilizando um veículo da empresa onde trabalhava. A Polícia Civil investiga o caso.

Inscreva-se no canal Hoje em Dia: http://r7.com/DUqw

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Site oficial: https://recordtv.r7.com/hoje-em-dia

‌



https://www.instagram.com/hojeemdia/

https://twitter.com/hojeemdia

‌



https://www.threads.net/@hojeemdia

https://www.tiktok.com/@hojeemdiaoficial

‌



https://www.facebook.com/ProgramaHojeEmDia/

#HojeEmDia

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.