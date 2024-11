Estrutura vai proteger as crianças do calor no verão Aclr|Do canal Record RS no YouTube 31/10/2024 - 09h18 (Atualizado em 02/11/2024 - 01h30 ) twitter

Um projeto social que atende crianças no Morro da Cruz, zona leste de Porto Alegre, está precisando de ajuda. Com a chegada do verão, eles querem criar um espaço coberto para proteger os pequenos do sol, enquanto brincam e se divertem nas férias. Mas falta dinheiro.

