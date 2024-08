Estrela do Sul fica sem abastecimento de água após vazamento de combustível | Balanço Geral Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 29/08/2024 - 15h07 (Atualizado em 30/08/2024 - 01h44 ) ‌



A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) anunciou a interrupção preventiva do abastecimento de água em Estrela do Sul.

A medida foi adotada após a constatação de pequenas alterações no Rio Bagagem, após derramamento de combustível no manancial que abastece a cidade, decorrente do acidente ocorrido no último domingo (25) na BR-365.

