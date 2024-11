Estreia especial imigração italiana no Brasil | Capítulo 1 | 150º Imigração Italiana no Brasil Aclr|Do canal NDTV RECORD no YouTube 31/10/2024 - 10h48 (Atualizado em 01/11/2024 - 01h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Neste primeiro episódio do projeto 150º Imigração Italiana no Brasil, Paulo Mueller conta como será essa jornada pela história da imigração italiana, mostrando os principais momentos da sua viagem até a Itália e a visita, no Brasil, nas cidades onde se estabeleceram as colônias italianas.

O projeto 150º Imigração Italiana no Brasil é uma produção do Grupo ND, apresentada por Paulo Mueller. Acompanhe novos episódios todas as quartas-feiras no Balanço Geral e no ND Play.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.