Estreia da série sobre a imigração italiana: impacto cultural e histórico em SC 18/10/2024 - 22h00 (Atualizado em 19/10/2024 - 01h18 )

Em outubro, a NDTV estreia uma série especial que comemora os 150 anos da imigração italiana no Brasil, focando no legado histórico e cultural que essa comunidade deixou em Santa Catarina. A série destaca as contribuições dos imigrantes italianos à cultura, à gastronomia e à identidade local. O Cônsul Geral da Itália no Brasil expressou seu encantamento com esse novo projeto do Grupo ND, ressaltando a importância de relembrar e valorizar essas histórias.

