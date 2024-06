Aclr |Do canal Programa ND Notícias no YouTube

A Orquestra Filarmônica Catarinense chega com força total para enriquecer a cena cultural de Santa Catarina. O aguardado concerto inaugural acontece nesta quarta-feira (26), no Teatro Ademir Rosa, no CIC, prometendo encantar o público com uma noite memorável de música e arte. Acompanhe os detalhes com Arliss Amaro nesta cobertura ao vivo.

