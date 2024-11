Estratégia: Gheyler tira queijo azul de San Martin! #ArtenaBrasa #DesafioCulinário #reality Aclr|Do canal Record RS no YouTube 17/10/2024 - 18h00 (Atualizado em 18/10/2024 - 02h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

No calor da competição, Gheyler Parrillero faz uma jogada inteligente ao retirar o queijo azul de San Martin. Será que essa estratégia vai afetar o prato dele? Confira como as escolhas na cozinha podem mudar o rumo do churrasco!

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.