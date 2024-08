Estimativa do IBGE aponta que Brasil tem 212,5 milhões de habitantes Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 30/08/2024 - 13h20 (Atualizado em 31/08/2024 - 02h06 ) ‌



O Brasil possui uma população estimada em mais de 212,5 milhões de habitantes, conforme dados divulgados pelo IBGE no Diário Oficial da União. O estado de São Paulo é o mais populoso, com quase 46 milhões de habitantes. Minas Gerais ocupa a segunda posição com mais de 21 milhões. O Rio de Janeiro vem em seguida com mais de 17 milhões. Roraima é identificado como o estado com menor população no país, apresentando pouco mais de 716 mil habitantes. Este levantamento é utilizado para definir políticas públicas e a distribuição dos recursos federais.

