Estilistas criam peças que valorizam a cultura indígena e destacam a sustentabilidade

Os estilistas Eben Santana e Sioduhi Lima estão transformando a moda ao destacar a cultura indígena e a sustentabilidade em suas peças. Eben usa materiais como palhas, fibras e sementes para criar produtos que valorizam as raízes culturais, enquanto Sioduhi desenvolve uma marca futurista no Amazonas, utilizando fibras de tucum e tingimento natural de mandioca. Ambos visam dar visibilidade à Amazônia e descentralizar a moda no Brasil, promovendo a preservação ambiental e a valorização dos povos indígenas.

