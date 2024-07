Aclr |Do canal Record Interior SP no YouTube

Há cerca de 2 meses, não chove de maneira significativa na região de Ribeirão Preto e, com o tempo tão seco, todas as cidades estão em alerta por causa do alto risco de incêndio em vegetação. Somente em 2024, o número de queimadas urbanas nas cidades da região de Ribeirão Preto já é 90% maior do que em 2023.

*Reportagem exibida em 25/06/2024.

