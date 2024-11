Estelionato e lavagem de dinheiro: Polícia Federal cumpre operação em SC e RS Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 07/11/2024 - 15h22 (Atualizado em 09/11/2024 - 01h47 ) twitter

A Polícia Federal deflagrou uma grande operação hoje em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, com o objetivo de desmantelar uma organização criminosa envolvida em estelionato e lavagem de dinheiro. As investigações visam desarticular um esquema de crimes financeiros e prender os envolvidos. Acompanhe todos os detalhes dessa operação de grande escala.

