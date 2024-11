Estelionatários passam informações falsas sobre CNH Aclr|Do canal Record News no YouTube 21/11/2024 - 17h00 (Atualizado em 22/11/2024 - 01h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bandidos estão enviando mensagens se passando pelo Detran. Os golpistas dizem que a CNH está vencida ou que há uma multa a ser paga, e que há a necessidade de uma transferência via Pix para regularizar a situação. Quem faz o pagamento, fica no prejuízo. Para entender melhor, conversamos com Givaldo Vieira, diretor-geral do Detran - ES e presidente da Associação Nacional dos Detrans.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

‌



TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

‌



X: https://www.x.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.