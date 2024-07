Esteio: obras provocam bloqueios na BR-116 Aclr|Do canal Record RS no YouTube 23/07/2024 - 08h52 (Atualizado em 24/07/2024 - 01h47 ) ‌



O trânsito na BR-116, em Esteio, na região metropolitana vai exigir paciência dos motoristas nos próximos dias. As obras, de um complexo de viadutos, no acesso a cidade causam bloqueios nos dois sentidos do trecho. Até a próxima quinta-feira, o trânsito vai ser alterado diariamente, por um intervalo de quinze minutos, no início da tarde.

