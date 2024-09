Estatísticas do TSE revelam que mulheres são a força principal nas eleições de Uberlândia Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 05/09/2024 - 09h05 (Atualizado em 06/09/2024 - 01h45 ) ‌



Dados do Tribunal Superior Eleitoral revelam que as mulheres desempenharão um papel crucial nas eleições deste ano em Uberlândia. Com mais de 284 mil eleitoras, representando cerca de 54% do total de eleitores na cidade, elas constituem a maioria absoluta no eleitorado. Em contraste, há cerca de 227 mil homens registrados para votar. O crescimento do eleitorado em Uberlândia foi de 9,11% nos últimos quatro anos, e as mulheres têm se destacado em várias estatísticas demográficas.

A maioria das eleitoras está na faixa etária de 45 a 59 anos, com 72.646 mulheres nessa faixa, representando 25,57% do total. Entre os homens, a mesma faixa etária corresponde a 25,57%, mas com um número menor de 63.117. Além disso, há um maior número de mulheres solteiras (140.617) em comparação aos homens solteiros (134.050). As mulheres casadas também são mais numerosas, com 101.462 em comparação aos 94.208 homens. A diferença é ainda mais acentuada no número de viúvas, que ultrapassa 14 mil, enquanto o número de viúvos é inferior a 2.500.

No campo da escolaridade, as mulheres superam os homens tanto no ensino médio quanto no curso superior. São 89.135 mulheres com ensino médio completo, contra 73.036 homens, e 57.603 mulheres com ensino superior, em comparação a 39.116 homens. Este cenário revela o crescente poder de decisão das mulheres, que não só dominam o eleitorado em termos de números, mas também em termos de educação, influenciando assim os rumos do desenvolvimento da cidade.

