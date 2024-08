Estatísticas de mortalidade materna no parto refletem desigualdade entre regiões brasileiras Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 30/08/2024 - 11h29 (Atualizado em 31/08/2024 - 02h05 ) ‌



Danielle enfrentou complicações graves durante o parto da filha Gabriele. Ela passou por nove dias na UTI após sofrer intercorrências sérias. Danielle foi diagnosticada com acretismo placentário e embolia miniótica. O acretismo ocorre quando a placenta não se desprende da parede do útero durante o parto, causando hemorragia. A embolia miniótica acontece quando líquido amniótico entra na corrente sanguínea e altera a coagulação.

O atendimento rápido foi crucial para a mãe Ela recebeu manobras de ressuscitação que ajudaram em sua recuperação. Durante o pré-natal, já havia sido identificado que sua gravidez era de alto risco devido ao histórico de cesárea e placenta baixa.

Estatísticas indicam que cerca de 830 mulheres morrem diariamente no mundo devido a problemas relacionados à gestação e ao parto. No Brasil, as principais causas são hipertensão e hemorragias pós-parto. A média é de 57 mortes maternas para cada 100 mil nascidos vivos.

As regiões Norte e Nordeste do Brasil apresentam índices mais altos de mortalidade materna em comparação à região sul. Essa situação reflete desigualdades sociais e raciais no acesso aos cuidados médicos adequados.

