Estão abertas as inscrições para as provas da Universidade de São Paulo, a USP



As inscrições para o vestibular da Universidade de São Paulo (USP), conhecido como Fuvest, estão abertas até o dia 8 de outubro. A taxa de inscrição é de R$ 211 e deve ser paga até a mesma data. O prazo para solicitar isenção ou redução dessa taxa já se encerrou. As provas da primeira fase vão ser realizadas no dia 17 de novembro e a segunda fase vai ocorrer nos dias 15 e 16 de dezembro. Informações adicionais podem ser encontradas no site.

