Estande na Feira do Livro de Ribeirão Preto oferece serviços gratuitos para a população



A Feira Internacional do Livro de Ribeirão Preto acontece até o dia 11 de agosto, no Centro da cidade, e o evento também oferece prestação de serviços para a população. Um estande da Prefeitura de Ribeirão Preto conta com uma central de serviços para trabalhadores e empreendedores, trazendo também informações sobre vagas, mercado de trabalho, cursos de capacitação e muito mais.

