Estaleiro de Navegantes abre mais de 100 vagas de emprego
02/09/2024 - 10h30 (Atualizado em 03/09/2024 - 01h27 )



O estaleiro de Navegantes está com uma grande oferta de emprego, com mais de 100 vagas disponíveis para diversos cargos. A repórter Juliana Senne traz as informações ao vivo sobre as oportunidades e os requisitos para os interessados. Os candidatos podem enviar currículos para o e-mail disponibilizado para se candidatar às vagas.

