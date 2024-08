Estagiária presa por vazar informações para facção criminosa em SC não teria agido sozinha Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 21/08/2024 - 08h48 (Atualizado em 22/08/2024 - 01h14 ) ‌



A polícia revelou que a estagiária do Tribunal de Justiça presa nesta terça-feira (20) por vazar informações para uma facção criminosa não teria agido sozinha. As investigações indicam que há outros indivíduos envolvidos no esquema de vazamento de dados. O repórter Gabriel Prada traz os detalhes completos sobre o caso, incluindo as implicações da descoberta e os próximos passos da investigação. A situação levanta questões sérias sobre a segurança das informações no sistema judicial e a atuação de facções criminosas. Acompanhe a reportagem para entender o desenrolar dessa complexa trama.

