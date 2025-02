Estados Unidos têm semana trágica na aviação com dois acidentes aéreos sem sobreviventes Aclr|Do canal Domingo Espetacular no YouTube 02/02/2025 - 22h32 (Atualizado em 03/02/2025 - 01h13 ) twitter

Dois acidentes aéreos, em um intervalo de dois dias, fizeram dessa semana uma das mais trágicas da história da aviação americana. No total, foram mais de 70 vítimas. A explosão foi causada pela colisão de um avião comercial da companhia American Airlines, que se aproximava para o pouso com 64 pessoas a bordo, com um helicóptero militar, com três ocupantes. As duas aeronaves bateram no ar e caíram no rio Potomac, ao lado do aeroporto. Todas as 67 pessoas morreram. Uma apuração preliminar aponta que a torre de controle não tinha funcionários em número suficiente para o volume de tráfego aéreo no momento do acidente.

