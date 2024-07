Estado inaugura penitenciária em São Bento do Sul

Aclr |Do canal Programa SC no Ar no YouTube

O Governo do Estado acaba de inaugurar uma nova unidade prisional em São Bento do Sul, que será dedicada à ressocialização dos detentos através de programas de trabalho e educação. A iniciativa visa proporcionar oportunidades de desenvolvimento e reintegração social para os presos, capacitando-os para uma vida produtiva após o cumprimento de suas penas. A nova penitenciária é um passo importante para a humanização do sistema prisional em Santa Catarina, reforçando o compromisso do estado com a transformação e reabilitação dos detentos. O secretário de Administração Prisional e Socioeducativa, Carlos Alves, destacou a importância desses programas para a efetiva reintegração dos presos na sociedade.

