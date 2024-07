Estádio do Goytacaz, em Campos, foi oficialmente tombado após decisão do COPPAM Aclr|Do canal Record Interior RJ no YouTube 25/07/2024 - 09h10 (Atualizado em 26/07/2024 - 01h29 ) ‌



O estádio do Goytacaz, em Campos, foi oficialmente tombado pelo COPPAM. a decisão foi tomada após uma reunião que contou com a presença de muitos torcedores. a medida ajuda no reconhecimento do valor histórico e cultural do Aryzão.

