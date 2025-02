Estações de trem de São Paulo recebem campanha de vacinação até sexta (21) Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 18/02/2025 - 11h57 (Atualizado em 19/02/2025 - 09h47 ) twitter

Até sexta-feira, as estações de trem em São Paulo participam de uma campanha para reforçar a imunização. O público-alvo inclui todas as idades, de crianças a idosos. Estão disponíveis vacinas contra paralisia infantil, rotavírus, hepatite B e A, tétano, sarampo, caxumba, rubéola e HPV. Os postos estão montados em quatro estações da CPTM. Informações adicionais podem ser consultadas no site da Secretaria Municipal de Saúde.

