Estacionamento rotativo em Chapecó passará por reformulação em 2025

A partir do próximo ano, Chapecó implementará mudanças no sistema de estacionamento rotativo. O repórter Geovan Petry traz detalhes sobre as novas regras e como elas afetarão motoristas e a dinâmica do trânsito na cidade. Além disso Neste fim de semana, o Contorno Viário Oeste em Chapecó será fechado para a realização de pinturas de sinalização horizontal. O repórter Geovan Petry traz orientações importantes para motoristas que precisam transitar pela área.

