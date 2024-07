ESQUIAR NA NEVE COM CRIANÇAS | Dicas para a primeira vez | Vlog de Viagem

Aclr |Do canal Juliana Rios no YouTube

ESQUIAR NA NEVE COM CRIANÇAS | Dicas para a primeira vez

Fala galera ligada aqui no Export Pelo Mundo!

Levei a Vicky para esquiar na neve pela primeira vez e conto tudo para vocês, inclusive quanto custou a viagem!

A montanha escolhida se chama WHITETAIL MOUNTAIN na Pensilvânia, pertinho de Washington e Baltimore, do lado leste dos Estados Unidos!

Espero que se animem para levar os pequenos de vocês.

Um super beijo,

Ju Rios

