Esqueletão: obras preocupam comerciantes e população do centro Aclr|Do canal Record RS no YouTube 04/12/2024 - 09h57 (Atualizado em 05/12/2024 - 01h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

As obras de demolição do Esqueletão no Centro Histórico de Porto Alegre seguem em andamento. A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos no início de 2025. No entanto, comerciantes e a população que circula pela região estão preocupados com os impactos do processo. A nossa equipe foi até o centro conferir a situação.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.