Esporte - Valentina Nascimento, a pequena atleta de SC, rumo ao Campeonato Europeu de Jiu-Jitsu Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 24/10/2024 - 11h57 (Atualizado em 25/10/2024 - 01h34 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Brusque foi derrotado pela Ponte Preta na Série B, complicando ainda mais sua situação na luta contra o rebaixamento. Com a derrota, o quadricolor caiu para a décima nona posição. No vôlei, o Joinville teve um início de disputa na Superliga, sendo superado pela Suzano. Enquanto isso, a jovem atleta Valentina Nascimento, de apenas 9 anos, se prepara para representar Santa Catarina no Campeonato Europeu de Jiu-Jitsu em Portugal. Confira os detalhes dessas histórias do esporte catarinense!

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.