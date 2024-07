Esporte - Transcatarina 2024: 16ª edição da aventura 4x4 acontece até sábado

Aclr |Do canal Programa SC no Ar no YouTube

‌



A+

A-

O Transcatarina 2024 começou com tudo em Fraiburgo, reunindo participantes e equipes para quatro dias de pura adrenalina off-road. Este ano, o evento promete emoções intensas em trilhas desafiadoras, consolidando-se como um dos maiores do gênero no país. Além disso, o boxeador Saymon Queiroz, do Marcílio Dias, está se preparando para sua grande disputa pelo cinturão de ouro, em uma jornada de treino e dedicação. E não podemos esquecer da emocionante vitória de um atleta sul-catarinense na lendária prova ciclística Race Across America, atravessando os Estados Unidos e deixando sua marca no pódio mais alto.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.