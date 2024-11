Esporte - Série B do Brasileirão: Avaí e Brusque sofrem derrotas no fim de semana Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 21/10/2024 - 11h35 (Atualizado em 22/10/2024 - 01h25 ) twitter

A semana esportiva começa com destaque para o Campeonato Brasileiro, que teve a 30ª rodada da Série A fechada com muitos gols e emoções. Empates entre Botafogo x Criciúma e Cruzeiro x Bahia movimentaram os gramados, enquanto o Internacional venceu o clássico contra o Grêmio por 1 a 0. Na Série B, Avaí e Brusque não tiveram um bom fim de semana, sofrendo viradas que complicam suas campanhas. Além disso, a Copa Santa Catarina encerrou sua primeira fase com goleada do Figueirense, e na Liga Nacional de Futsal, Joinville e Jaraguá garantiram vaga nas quartas de final. Confira os resultados completos.

