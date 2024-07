Esporte - Série B: Chapecoense empata com Sport e Avaí continua sem vencer Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 24/07/2024 - 11h26 (Atualizado em 25/07/2024 - 01h20 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

No último fim de semana, a Chapecoense conseguiu empatar com o Sport no último lance do jogo, enquanto o Avaí também ficou no empate com o Mirassol, prolongando sua sequência de 7 jogos sem vitória. Em destaque também, a atleta catarinense Raquel Kochhann foi anunciada como porta-bandeira do Brasil na cerimônia de abertura das Olimpíadas. Fique por dentro de todos os detalhes com o repórter Eduardo Florão e conheça mais sobre Raquel Kochhann. Essas e outras atualizações do esporte catarinense, você encontra aqui, no SC no AR.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.