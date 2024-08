Esporte - Série B: Avaí sofre derrota e completa nove jogos sem vitória Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 05/08/2024 - 11h34 (Atualizado em 06/08/2024 - 01h42 ) ‌



A vigésima primeira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro trouxe vitórias e empates significativos. No confronto entre Vitória e Cuiabá, a vitória foi para o time da casa por 1 a 0. Vasco e Bragantino empataram em 2 a 2. Na Série B, o Avaí enfrentou a Ponte Preta e sofreu mais uma derrota, mantendo um jejum de vitórias e caindo para a décima primeira colocação. Na Série C, o Figueirense quase conseguiu uma vitória fora de casa contra o líder Botafogo-PB, mas o time da casa conseguiu a virada e levou a melhor. Essas e outras atualizações do esporte catarinense, você encontra aqui, no SC no AR.

