Esporte - Série A do Brasileiro: resumo dos principais jogos da 36ª Rodada Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 02/12/2024 - 11h56 (Atualizado em 03/12/2024 - 01h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Série A do Campeonato Brasileiro trouxe grandes emoções neste fim de semana com o Grêmio vencendo o São Paulo , o Flamengo derrotando o Internacional e o Vasco empatando com o Atlético-GO . Na partida entre Criciúma e Corinthians , o time catarinense sofreu uma dura virada, o que complicou sua situação na zona de rebaixamento. A Federação Catarinense de Futebol também anunciou mudanças no formato do Campeonato Catarinense 2025 , o que promete impactar as disputas do estadual no próximo ano. Confira os gols e detalhes dos jogos com Vinicius Sieglitz .

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.