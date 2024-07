Aclr |Do canal Programa SC no Ar no YouTube

‌



A+

A-

No jogo válido pela Série A do Brasileiro, o Criciúma enfrentou o Fluminense e acabou empatando após um gol na reta final. Confira todos os detalhes dessa partida emocionante, onde o time da casa saiu na frente, mas não conseguiu segurar o resultado até o final. Confira esses e outros destaques da rodada, aqui no SC no Ar.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.