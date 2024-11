Esporte - Série A: Corinthians vence Cruzeiro e Criciúma perde para o Vitória Aclr|Do R7 21/11/2024 - 11h47 (Atualizado em 22/11/2024 - 01h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Série A teve jogos movimentados pela trigésima quarta rodada com partidas emocionantes. O Corinthians venceu o Cruzeiro por 2 a 1, enquanto Bragantino e São Paulo empataram em 1 a 1. Na Ligga Arena, o Athletico-PR venceu o Atlético-GO por um placar apertado, e, no jogo entre Criciúma e Vitória, o time catarinense foi derrotado por 1 a 0, permanecendo na zona de rebaixamento. Com a derrota, o Criciúma enfrenta uma luta intensa pela permanência na Série A. Enquanto isso, a Superliga Masculina de Vôlei tem hoje dois jogos importantes, com as equipes catarinenses Joinville e APAN Blumenau em quadra.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.