Esporte - Seleção Brasileira Feminina de basquete será treinada por Bruna Rodrigues
02/08/2024 - 15h42 (Atualizado em 03/08/2024 - 01h29 )



A Seleção Brasileira Feminina de Basquete está se preparando para disputar o Pré-Mundial na África, e a técnica Bruna Rodrigues, conhecida pelo seu trabalho no basquete catarinense, será a responsável por liderar a equipe. Moisés Stuker traz detalhes sobre as expectativas e preparativos para essa competição importante. Além disso, acompanhe os jogos do Campeonato Brasileiro, com destaque para os confrontos dos times catarinenses: Criciúma x Atlético Mineiro, Brusque x América Mineiro, Avaí x Ponte Preta e Figueirense x Botafogo-PB.

